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قمر صناعي أمريكي سقط بين دولتين عربيتين!

قمر صناعي أمريكي سقط بين دولتين عربيتين!
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز الفلك الدولي أن القمر الصناعي الأمريكي RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش ما بين "دولتين عربيتين"، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و26 درجة شرقا.

العالم - الأميركيتان

وكتب المركز في تغريدة عبر "تويتر": "صدر قبل دقائق التقرير النهائي لوزارة الدفاع الأمريكية والذي يشير إلى أن القمر الصناعي الأمريكي RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش (زائد ناقص دقيقة واحدة) ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالا و 26 درجة شرقا، كما هو موضح في الخارطة. تبقى ضرورة وجود شهود عيان لتأكيد هذا التقرير النهائي".

وذكرت وكالة "ناسا"، ووزارة الدفاع الأمريكية، أن المركبة الفضائية، المعروفة باسم "ريسي"، ستحترق في الغلاف الجوي، مساء يوم الأربعاء، مؤكدة أن خطر تعرض أي شخص على سطح الأرض للأذى، من جراء حطام القمر الصناعي، منخفض، حوالي واحد من بين 2467.

وتوقعت وزارة الدفاع أن RHESSI سيعود إلى الغلاف الجوي للأرض حوالي الساعة 9:30 مساء، بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم الأربعاء، زائد أو ناقص 16 ساعة، على الرغم من أن موقع تحطمها ظل غير واضح.

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