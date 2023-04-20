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صادرات قطاع المعادن الايراني تتخطى 12 ملياردولار

صادرات قطاع المعادن الايراني تتخطى 12 ملياردولار
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات حول صادرات قطاع المعادن الايراني في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار2023 تسجيلها نمو قيمة 12.239 مليار دولار.

العالم-ایران

وأضافت البيانات المنشورة اليوم الخميس، أن الصادرات قد نمت كمّيا 3.5 بالمئة فيما تراجعت سعريا 7.6 بالمئة.

وأستحوذت سلسلة الصلب على 5.76 مليار دولار من اجمالي الصادرات بانخفاض سعري 22 بالمئة وكمي 6 بالمئة، تلتها سلسلة النحاس بـ 1.577 مليار دولار.

وأشارت الى أن توريد سلسلة الألمنيوم للخارج قد بلغ 973 مليون دولار في السنة المالية المذكورة بنمو سعري 29 بالمئة حيث شهدت وضعية مطلوبة قياسيا ببقية المنتجات المعدنية.

بدوره اعتبر أمير صباغ المدير الاقتصادي بمنظمة تطوير وتحديث المعادن والصناعات التعدينية الايرانية، أن" انقطاع الغاز والكهرباء في البلاد من عوامل انخفاض صادرات الصلب."

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صادرات قطاع المعادن الايراني تتخطى 12 ملياردولار

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