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قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله خامنئي يصدر مرسوما بالعفو أو خفض العقوبات بحق 1760 سجينا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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