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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أمير دولة قطر يؤكد للرئيس الايراني موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة اعتداءات الكيان الصهيوني
الرئيس الايراني يؤكد لأمير دولة قطر ضرورة الانسجام بين الدول الاسلامية من اجل وقف اعتداءات الكيان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد خلال محادثات هاتفية مع أمير دولة قطر أن التقدم الاقليمي مرهون بالحوار والتعاون بين دول المنطقة
قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله خامنئي يصدر مرسوما بالعفو أو خفض العقوبات بحق 1760 سجينا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك
مكتب قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله خامنئي يعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال وان يوم السبت المقبل هو اول ايام عيد الفطر المبارك
لجنة شؤون الأسرى في صنعاء: نأمل أن تقابل مبادرتنا الإنسانية بمبادرة إيجابية من الطرف الآخر تجاه أسرانا
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تؤكد أن المبادرة الإنسانية بإطلاق أسرى من المرتزقة شملت العشرات من المرضى وكبار السن
مراسل العالم: لجنة شؤون الأسرى في صنعاء تطلق سراح 77 أسيراً من الطرف الآخر بتوجيهات من السيد عبدالملك الحوثي
قائد قوات الدعم السريع السودانية يقول إنه مستعد للالتزام بهدنة خلال عيد الفطر
قوات الدعم السريع السودانية تقول في بيان إنها سلمت الصليب الأحمر الدولي 27 جنديا مصريا
أمير دولة قطر يؤكد للرئيس الايراني موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة اعتداءات الكيان الصهيوني
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.