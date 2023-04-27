عبد اللهيان يؤكد على ثوابت إيران الداعمة للبنان مرحّبا بأيّ توافق لبناني

العالم - خاص بالعالم

عبداللهيان اجرى محادثات مع التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب اكد خلال مؤتمر صحفي مع نضيره اللبناني على ثوابت ايران الداعمة للبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة.

مشجعا في الوقت نفسه اي توافق لبناني حول استحقاقاته الدستورية، كما رحب ابو حبيب بكل المساعي المبذولة من اجل مساعدة لبنان.

المتابعون وصفوا الزيارة بالمهمة كونها تاتي بعد الاتفاق الايراني السعودي آملين ان ينعكس ذلك ايجابا على لبنان.

وكان عبد اللهيان قد زار بعيد وصوله بيروت روضة شهداء المقاومة، كما والتقى بعدد من الشخصيات والفعاليات السياسية والنيابية والثقافية في مقر السفارة الايرانية.



زيارة عبداللهيان الى لبنان تاتي في ظل استمرار الازمتين السياسية والاقتصادية وتداعيات الحصار والعقوبات الامريكية الجائرة.

لتؤكد مرة جديدة عمق الروابط الاخوية التي تجمع بيروت وطهران واستعداد ايران لتقديم كل المساعدات التي يحتاجها اللبنانيون للتخفيف من عبء ازمتهم المعيشية.

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