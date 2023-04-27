تحذيرات من كارثة إنسانية في السودان وفرار الآلاف من المدنيين إلى تشاد ومصر

العالم - خاص بالعالم

مصادر سودانية قالت ان الاشتباكات والمعارك العنيفة في جميع مناطق السودان بين الاطراف المتقاتلة تواصلت بشكل كبير، مضيفة ان العاصمة الخرطوم شهدت معارك محتدمة في آخر أيام الهدنة.

حيث اندلعت اشتباكات في نقاط عدة بالمدينة وتصاعدت أعمدة الدخان في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم وفي الخرطوم بحري.

وتزامن ذلك مع تحليق للطائرات الحربية وقصف مكثف على مواقع قيل انها لقوات الدعم السريع.



العميد نبيل عبدالله الناطق باسم الجيش السوداني خلال مداخلة مع قناة العالم اكد ان الجيش قبل بالهدنة وتمديدها من اجل المدنيين لكن قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة وتقوم بالخروقات.

الجيش السوداني ايضا كشف أنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة وفي مقابل التعزيزات التي استقدمها الجيش جلب الدعم السريع بدوره قوات إضافية من المناطق الغربية والجنوبية الغربية. كما تشهد مناطق اخر في دارفور معارك وصفة بالعنيفة والشديدة .



انسانيا ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات الجارية حيث قالت مصادر ان المئات من المدنيين قتلوا حتى الان في هذه الاشتباكات في حين تتواتر التحذيرات من كارثة إنسانية.

حيث تشهد السودان مزيدا من التدهور في ظل نقص حاد في المواد الأساسية وانقطاع للكهرباء والمياه عن مناطق عدة بالخرطوم.

وفي الوقت، نفسه يتواصل نزوح السودانيين بالآلاف نحو بلدان مجاورة بينها تشاد التي تفيد تقديرات بأن اكثر من عشرين ألف سوداني لجؤوا إليها خلال الايام القليلة الماضية.

وبالتوازي مع ذلك يتواصل إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، لا سيما عبر مطار وميناء مدينة بورتسودان، وذلك وسط مخاطر أمنية متزايدة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...