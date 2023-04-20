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امين عام الناتو في كييف ويؤكد اولوية الحلف بضمان تغلب أوكرانيا في الحرب

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إلى كييف، في حين أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. ويأتي ذلك مع استمرار المعارك في عدة مناطق أوكرانية.

العالم - خاص بالعالم

بعد 14 شهرا على بداية الحرب وقبيل هجوم أوكراني مضاد متوقع؛ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يحط في كييف في زيارة غير معلنة أكد خلالها أن أولوية الحلف تتمثل بضمان تغلب أوكرانيا في الحرب مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم بحث خطة انضمامها للناتو خلال قمة في تموز/ يوليو.

وقال ستولتنبرغ في تصريحه: إن مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في الناتو. جميع الحلفاء متفقون على ذلك. مسألة العضوية ستحتل أولوية على جدول أعمال قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا هذا الصيف.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب مساعدة الناتو؛ حتى تتمكن كييف من تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى لها لمواجهة ما أسماه الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي: وجهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا في ما يتعلق بإيصال أسلحة معينة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات.

وفي سياق الدعم الغربي المتواصل لكييف وبعد أن أعلن البيت الأبيض الأربعاء عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ تعتزم الدنمارك وهولندا شراء 14 دبابة من طراز ليوبارد-2 بقيمة 165 مليون يورو لتقديمها على سبيل التبرع إلى أوكرانيا التي تطالب بأسلحة ثقيلة، وذلك مطلع العام المقبل.

ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير اربع مقاتلات أوكرانية في منطقتي خاركيف ودونيتسك؛ خلال الساعات الاربع والعشرين الفائتة.

في المقابل، اتهم متحدث باسم الجيش الأوكراني موسكو بالاستفزاز؛ بعدما قالت القوات الانفصالية الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية فجرت 4 مبان في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، مما تسبب في مقتل 20 مدنيا.

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امين عام الناتو في كييف ويؤكد اولوية الحلف بضمان تغلب أوكرانيا في الحرب

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