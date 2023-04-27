الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

المعارك والاشتباكات المسلحة تزداد شراسة في السودان

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

هدنة رابعة كسابقاتها عنوانها الخرق من كلا الجانبين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لكن رغم ذلك خرج المواطنون باعداد محدودة بعد ان اشتدت بهم الفاقة جراء استمرار القتال في مدن الخرطوم الثلاث.

العالم - خاص بالعالم

الخرطوم صارت خرابًا نتيجة القصف العنيف الذي طالها ، مشاهد يندي لها الجبين، هنا في مدينة بحري بشارع المعونة الرئيس بنايات اصابها الدمار وحرق كامل للسوق المركزي الذي كان يمد المدينة بالخضر والفاكهة.

الذخائر متناثرة علي الشارع ومنها ما لم ينفجر ما يشكل خطرًا علي المواطنين من انفجارها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في السودان.

وعقب خروج معظم البعثات الدبلوماسية من السودان تسعي منظمة الإيقاد الافريقية لإيجاد حل افريقي لهذا النزاع.

مبادرة تبنتها دولة جنوب السودان وكينيا وجيبوتي دعت لهدنة تستمر لاثنتين وسبعين ساعة وإيفاد ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لدولة جنوب السودان لمناقشة تفاصيل المبادرة عسى ولعل ان تفرز نتائج توقف نزيف الدم في السودان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تحذيرات من كارثة إنسانية في السودان وفرار الآلاف من المدنيين إلى تشاد ومصر

وصول طائرتي إجلاء من السودان إلى بغداد

الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا

العراق يجلي 234 مواطنا و16 سوريا من السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النخاله في لقاء مع امير عبداللهيان: العدو الصهيوني بات على طريق الزوال

رسميا.. سعيّد يسلّم أوراق اعتماد سفير تونس الجديد في سوريا

رئيسي: مستقبل إيران مشرق جدا والامكانات الداخلية قادرة على حل المشاكل

قائد الثورة يعزي باستشهاد حجة الإسلام سليماني ويشيد بخدماته

الجيش التركي يستهدف مواقع "قسد" شمال الرقة

بالفيديو... المعارك والاشتباكات المسلحة تزداد شراسة في السودان