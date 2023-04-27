المعارك والاشتباكات المسلحة تزداد شراسة في السودان

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الخرطوم صارت خرابًا نتيجة القصف العنيف الذي طالها ، مشاهد يندي لها الجبين، هنا في مدينة بحري بشارع المعونة الرئيس بنايات اصابها الدمار وحرق كامل للسوق المركزي الذي كان يمد المدينة بالخضر والفاكهة.



الذخائر متناثرة علي الشارع ومنها ما لم ينفجر ما يشكل خطرًا علي المواطنين من انفجارها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في السودان.



وعقب خروج معظم البعثات الدبلوماسية من السودان تسعي منظمة الإيقاد الافريقية لإيجاد حل افريقي لهذا النزاع.

مبادرة تبنتها دولة جنوب السودان وكينيا وجيبوتي دعت لهدنة تستمر لاثنتين وسبعين ساعة وإيفاد ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لدولة جنوب السودان لمناقشة تفاصيل المبادرة عسى ولعل ان تفرز نتائج توقف نزيف الدم في السودان.

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