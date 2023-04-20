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شاهد..مواجهات متواصلة في بلدة بيتا جنوب نابلس تخلف إصابات بين الفلسطينيين

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا، جنوب نابلس، وسط مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة.

العالم - فلسطين

وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث أدت الى إصابة عدد من الشبان المقاومين بحالات اختناق وما زالت المواجهات مستمرة.

وبحسب الهلال الأحمر، فقد تم تسجيل 33 إصابة خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في بلدة بيتا.

وقالت مصادر محلية:إن شبان يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة خلال المواجهات وقوات الاحتلال أطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابتان بالرصاص الحي، إصابة بللكتف، وإصابة في اليد، جاري نقلهم لمستشفى رفيديا.

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