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الهلال الأحمر الفلسطيني: 33 إصابة خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

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