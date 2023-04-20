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عبد اللهيان يؤكد للصفدي استعداد إيران لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع الأردن

عبد اللهيان يؤكد للصفدي استعداد إيران لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع الأردن
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي القضايا التي تهم البلدين، وتبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

العالم-إيران

وأشار الوزير الإيراني إلى زيارته الأخيرة لعمان ولقائه الملك الأردني عبدالله الثاني، معربا عن استعداد إيران لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع الأردن.

وفي معرض تقديره لجهود الأردن في دعم الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة في القدس الشريف، قال أمير عبداللهيان : "إن كيان الفصل العنصري الصهيوني هو أكبر تهديد للمنطقة والأمة الإسلامية"، ومؤكدا ضرورة وحدة العالم الإسلامي وقطع أيدي الصهاينة عن المسجد الأقصى المبارك وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.

من جانبه هنأ الوزير الصفدي إيران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر معربا عن استعداد بلاده لتنمية العلاقات بين البلدين، ومؤكدا أن إيران بلدا هاما في المنطقة وبلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع إيران.

وفي سياق آخر، رحّب الصفدي باستئناف العلاقات بين إيران والسعودية مهنأ هذا التطور الهام.

كما ذكر وزير الخارجية الأردني بحقوق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى دعم الأردن للسلام والاستقرار في المنطقة والدفاع عن الأماكن المقدّسة في القدس ضد اعتداءات الاحتلال.

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