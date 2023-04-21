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خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بلجيكا

رئيسي: على الأوروبيين الكف عن دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية

رئيسي: على الأوروبيين الكف عن دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، الدول الأوروبية بالكف عن دعم وإيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية في اراضيها.

العالم - إيران

وفي المحادثة الهاتفية التي جرت الخميس بين رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله إبراهيم رئيسي ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كروكس، تم البحث حول آخر اوضاع التفاعلات والتعاون القضائي بين البلدين وسبل الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية الممتدة منذ 130 عامًا بين إيران وبلجيكا ، أكد رئيس الجمهورية على تطوير التفاعلات والتعاون في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة بين البلدين.

كما دعا آية الله رئيسي الدول الأوروبية إلى الكف عن دعم وإيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية في اراضيها.

من جانبه ، اعرب رئيس وزراء بلجيكا ، ألكسندر دي كروكس ، عن ارتياحه للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين في مجال التعاون المتبادل، مؤكدا على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بلجيكا رئيسي: على الأوروبيين الكف عن دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية

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