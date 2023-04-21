السفير الايراني ببغداد: خروج التيار الصدري يولّد فراغا سياسيا

العالم - العراق

وفي تصريح ادلى به لقناة "الشرقية" قال السفير آل صادق ردا على سؤال ان كان التوازن سيختل بغياب التيار الصدري عن الساحة السياسية في العراق: من الطبيعي ان غيابه يولد فراغا. وجود التيار في العملية السياسية ضروري.

واضاف: اسمع من الاخوة العراقيين بان لديهم بعض المحاولات للتحدث مع سماحة السيد مقتدى الصدر ليعود الى العملية السياسية.

وحول رايه بقرار السيد مقتدى الصدر بتجميد عمل التيار وغلق مكاتبه لمدة عام كامل قال السفير الايراني: السيد مقتدى الصدر حر في اتخاذ القرار بما يراه مناسبا لكن نحن لا نتمنى ذلك.

وردا على سؤال فيما يتعلق باشاعات حول احتمال ان يتوجه السيد مقتدى الصدر الى ايران ويعتكف فيها كما فعل سابقا قال: ليس لدي مثل هذه المعلومة... لكن ايران هي البلد الثاني للسيد مقتدى الصدر وهو مرحب به في اي وقت ياتي، نستقبله استقبالا حارا ويكون بين اهله في الجمهورية الاسلامية.