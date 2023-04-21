أيّ تداعيات لاعتقال الغنوشي على الواقع المتأزم في تونس؟

وقال اسماعيل في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الازمة الحادة التي تعصف بالبلاد ليست ابنة اليوم او البارحة، انما تعود لسنتين حينما قام الرئيس قيس سعيّد بحلّ البرلمان واعلان حالة الطوارئ، ورأى ان الامور ذاهبة الى نوع من التشرذم على مستوى المجتمع التونسي وعلى نوع من المركزية الحادة على مستوى النظام السياسي التونسي، بمعنى ان الرئيس اثبت في هذه المرحلة انه لا يخشى اي طرف سياسي في تونس بعدما استطاع ان يمس برأس اقوى تنظيم سياسي في تونس وهو حزب النهضة، ولذلك قد تشهد البلاد ولادة نظام مركزي.

واعتبر اسماعيل ان ما يحصل الآن في تونس هو ضرب لأسس الثورة وسعي الرئيس سعيد لاقامة نظام يتعارض مع مبادئ الثورة التي قامت عام 2011.

من جانبه، اعتبر الناشط السياسي التونسي احمد الكحلاوي، ان هناك جماعة اتت من خارج تونس واستلمت السلطة بطريقة يعرفها التونسيون، ولكن رغم ذلك فان الشعب التونسي تفاعل مع مع سمي بالثورة في البداية وظنّ انها فعلاً ثورة.

وقال الكحلاوي: ان هذه الثورة سرقت من الشعب وذهبت بين ايدي اولئك الذين اُرسلوا الى تونس لكي يسيطروا على النظام السياسي في البلد.

واشار الى انه بعد عشر سنوات عاش الشعب التونسي مأساة تمثلت بضرب كل مكونات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى ان التعليم قد تم تدميره، مضيفاً ان المعارضة قد الغت نفسها بعدما رفضها الشعب، واصفاً اعتقال الغنوشي بانه قانوني قضائي وليس استهدافاً سياسياً بعدما دعا الى حربا اهلية جهاراً.

بدوره، نفى الصحفي التونسي محمد الفراتي، ما دعا اليه الغنوشي من حرب اهلية، وقال ان هناك تحريفاً جرى لكلامه، فهو دعا خلال اجتماعه مع اعضاء جبهة الخلاص الى التحذير وليس الدعوى لحرب اهلية.

واكد انه قد تم اقتطاع بعض اجزاء من الفيديو لكلام الغنوشي وقدم الى النيابة العمومية بحسب محاموه، بهدف تلفيق تهمة الدعوة الى التحريض على الحرب الاهلية، في حين ان كلامه كان يتضمن الى التحذير والدعوة للعودة الى الديمقراطية والحوار والوحدة الوطنية.

ورأى انه عندما يراد تصفية خصم سياسي فان كل الاسلحة تصبح متاحة، كما اوضح ان تونس تمر بمرحلة جديدة وان اعتقال الغنوشي كان متوقعاً بالاضافة الى اعضاء جبهة الانقاذ وجبهة الخلاص.

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