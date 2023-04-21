التجارة الخارجية الإيرانية بلغت 112 مليار دولار العام الماضي

العالم - إيران

وقال بهادري جهرمي في تصريح له في مدينة بابُل بمحافظة مازندران شمال ايران مساء الخميس: ان تجارتنا الخارجية في العام الماضي بلغت 112 مليار دولار، بزيادة نسبتها 50 بالمائة مقارنة ببداية تسلم الحكومة زمام الامور (قبل نحو 18 شهرا).

واضاف: للعدو مشكلة أساسية وهي الهوية الإيرانية والإسلامية للشعب الإيراني. هذا التوجه الديني والروح والموهبة والنخبوية والجهد والمثابرة والروابط التي لا تنفصم بين الأمة والامامة والولاية تدحر العدو بأي وسيلة ياتي بها.

وأضاف بهادري جهرمي: مركز ثقل حرب العدو الهجينة هو ضرب الهوية الإيرانية وتدميرها.

وقال: ان العدو استخدم كل وسيلة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه السنوات الـ 44 لكنه لم يستطع وقف نمو البلاد التي شهدت تقدما باهرا في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وغيرها.