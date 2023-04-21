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لليوم الثاني.. اطلاق نار وقطع الطريق في منطقة خلدة جنوب بيروت

لليوم الثاني.. اطلاق نار وقطع الطريق في منطقة خلدة جنوب بيروت
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

لليوم الثاني على التوالي تم قطع طريق السريع بين بيروت و جنوب لبنان في منطقة خلدة جنوب العاصمة من قبل المحتجين على صدور الاحكام القضائية من قبل المحكمة العسكرية. و ترافق ذلك مع سماع اطلاق النار في المنطقة.

العالم_لبنان

وسادت حالة من التوتر في منطقة خلدة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، إثر قطع عدد من المحتجين العرب الأوتوستراد بالاتجاهين، وتوترت الأجواء بعد قطع الطريق، كما سُجل إطلاق نار في الهواء.

وأصدرت المحكمة العسكرية الأربعاء، أحكاماً بحق المتهمين بأحداث خلدة التي وقعت بين عرب المنطقة ومناصرين لـحزب الله في عام 2021.

وكان أبناء العشائر نفذوا في أغسطس (آب) 2021 جريمة ثأرية بحق متهم بقتل أحد أبنائهم في عام 2020. وعندما ذهب موكب تشييعه إلى المنطقة في اليوم التالي، اعتبر العشائر أن هناك استفزازاً لهم من قبل مسلحين من الحزب شاركوا في التشييع، فأطلق أبناء العشائر النار على موكب التشييع ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص من مناصري الحزب.

وألقى الجيش اللبناني القبض آنذاك على المتورطين بإطلاق النار، وبدأت إجراءات محاكماتهم في المحكمة العسكرية بالتوازي مع جهود مصالحة قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط، وبوساطة مخابرات الجيش اللبناني، لكنها لم تحقق أي نتيجة قبل صدور الأحكام القضائية. ورأى سياسيون لبنانيون أن الأحكام جاءت متحيزة لصالح حزب الله؛ كونها لم تدن أياً من عناصره المسلحين والمشاركين في الاشتباكات، بينما جاءت الإدانات من طرف واحد.

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لليوم الثاني.. اطلاق نار وقطع الطريق في منطقة خلدة جنوب بيروت

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