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البرهان يؤكد ان السودانيين سيتجاوزون المحنة أكثر قوة وتماسكا

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة عازمة على مواصلة الانتقال للحكم المدني في البلاد.

وفي خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر، قال البرهان إن الخراب والدمار وأصوات الرصاص لم تترك مكانا للفرح الذي يستحقه السودانيون، مضيفا أن البلاد ستتجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة، وسيخرج منها الشعب أكثر وحدة وقوة وتماسكا.

وجاء خطاب البرهان في وقت تشهد فيه العاصمة الخرطوم معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أول أيام عيد الفطر.

وقد أطلق الجيش السوداني في اليوم السابع من المواجهات عملية تمشيط بري واسعة في العاصمة الخرطوم تستهدف مواقع قوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان إن القوات المسلحة نشرت الآلاف من قوات الشعب المسلحة، وأخرى من جهاز المخابرات والاحتياط للقيام بعملية مسح بري في كامل أرجاء العاصمة، واضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح عملية الحسم الجوي التي استهدفت نقاط قوات الدعم في الخرطوم.

من جهته أعلن الدعم السريع موافقته على هدنة لثلاثة أيام بناء على تفاهمات إقليمية ودولية ومحلية.

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