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مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات الاحتلال غرب جنين

مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات الاحتلال غرب جنين
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون فلسطينيون، فجر الجمعة، النار باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال في محيط سهل مرج ابن عامر.

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