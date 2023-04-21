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استوديو بيروت

دور التيار الوطني الحر وتجاذبات الساحة السياسية اللبنانية

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

يطل برنامج "استوديو بيروت" من مجلس النواب اللبناني للقاء امين سرّ مجلس النواب، النائب في تكتل لبنان القوي الاستاذ ألان عون للوقوف على موقف التيار من مختلف الملفات الشائكة في الساحة السياسية اللبنانية ورؤية الحزب في المرحلة المقبلة.

فما ابرز مواقفه اليوم من الملفات الساخنة، رئاسة الجمهورية، التحالف مع حزب الله، المواجهة مع العدو الاسرائيلي، رؤية الحزب للمتغيرات الاقليمية ولاسيما الاتفاق الايراني السعودي؟

وقال عون في حديث لقناة العالم: ان الحزب يتمتع بموقع كتلة نيابية وازنة وكبيرة في مجلس النواب مثله مثل بقية الكتل الاخرى، اما الاصطفافات السياسية الحالية فهي لم تتبلور بعد بشكل واضح.

واوضح، ان الاستحقاق الرئاسي سيشكل بوصلة جديدة للاصطفافات السياسية، بحكم ان كل الكتل ستأخذ موقفاً سلباً أم ايجاباً، او ستأخذ موقفاً في مشاركة هذا العهد الرئاسي الجديد في السلطة او في معارضته.

ورأى ان موقف التيار الوطني الحر لا يمكنه الجزم نهائياً في تموضعه فيما يخص بالعهد الرئاسي الجديد، فلا احد يعلم كيف ستنتهي معركة رئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان كتلته تميل لتحمل مسؤولياته في المرحلة المقبلة فيما يخص اعادة انتشال لبنان من الانهيار وفي العملية الانقاذية، ولهذا فهي ليست بالضرورة ذاهبة الى موقع المعارضة، حتى اذا لم خيار الرئيس مئة بالمئة على قدر ما تطرحه.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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