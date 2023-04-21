دور التيار الوطني الحر وتجاذبات الساحة السياسية اللبنانية

فما ابرز مواقفه اليوم من الملفات الساخنة، رئاسة الجمهورية، التحالف مع حزب الله، المواجهة مع العدو الاسرائيلي، رؤية الحزب للمتغيرات الاقليمية ولاسيما الاتفاق الايراني السعودي؟

وقال عون في حديث لقناة العالم: ان الحزب يتمتع بموقع كتلة نيابية وازنة وكبيرة في مجلس النواب مثله مثل بقية الكتل الاخرى، اما الاصطفافات السياسية الحالية فهي لم تتبلور بعد بشكل واضح.

واوضح، ان الاستحقاق الرئاسي سيشكل بوصلة جديدة للاصطفافات السياسية، بحكم ان كل الكتل ستأخذ موقفاً سلباً أم ايجاباً، او ستأخذ موقفاً في مشاركة هذا العهد الرئاسي الجديد في السلطة او في معارضته.

ورأى ان موقف التيار الوطني الحر لا يمكنه الجزم نهائياً في تموضعه فيما يخص بالعهد الرئاسي الجديد، فلا احد يعلم كيف ستنتهي معركة رئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان كتلته تميل لتحمل مسؤولياته في المرحلة المقبلة فيما يخص اعادة انتشال لبنان من الانهيار وفي العملية الانقاذية، ولهذا فهي ليست بالضرورة ذاهبة الى موقع المعارضة، حتى اذا لم خيار الرئيس مئة بالمئة على قدر ما تطرحه.

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