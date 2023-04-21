العالم - أسيا والباسفيك

وقال وانغ خلال إحاطة إعلامية: "تلتزم الصين وروسيا دائمًا بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وقد طورتا نوعًا جديدًا من العلاقات بين الدول الكبيرة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".

وشدد وانغ على أن العلاقات بين بكين وموسكو تختلف اختلافًا جوهريًا عن "الدوائر الصغيرة" و"مواجهة التكتلات" التي تشارك فيها الولايات المتحدة.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: "لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الصين اتخذت دائما موقفا موضوعيا وعادلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وعززت بنشاط محادثات السلام ولعبت دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة.

وفي وقت سابق، هددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين بـ "عواقب وخيمة" إذا ساعدت روسيا في الصراع في أوكرانيا. وقالت يلين إن واشنطن ستواصل "إيصال الموقف الأمريكي بوضوح شديد إلى بكين والشركات الخاضعة لولايتها، وستكون عواقب أي انتهاكات خطيرة".