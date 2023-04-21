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كنعاني: النظام الأميركي هو الأب الروحي لعصابة داعش الارهابية

كنعاني: النظام الأميركي هو الأب الروحي لعصابة داعش الارهابية
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث بإسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية «ناصر كنعاني» النظام الأميركي بأنه الأب الروحي لعصابة داعش الارهابية، مشيرا الى اعتراف المرشح الاميركي للانتخابات الرئاسية للعام المقبل «روبرت اوف کينيدي» بأن بلاده هي التي أنشأت هذه العصابة الاجرامية دليلا على أن أميركا هي الأب الروحي لهذه العصابة.

العالم - إيران

جاء ذلك في تغريدة له نشرها " كنعاني " اليوم الجمعة على حسابه الخاص في تويتر في اطار تصريحات المرشح الاميركي واعترافه بإنشاء بلاده عصابة داعش، واعتبر ذلك اعترافا من «کينيدي» الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان «روبرت اوف کينيدي» وهو ابن شقيق الرئيس الاميركي الاسبق الذي اغتيل «جان اوف کينيدي» قد وصف في خطابه الانتخابي الشرطة الاميركية بالفاسدة، مشيرا الى ان بلاده تسببت في تشريد مليوني شخص وارسالهم لاوروبا وزعزعة امن واستقرار الديمقراطية بانشاء داعش.

وأشار الى انفاق ۸ آلاف ملیار دولار في حرب العراق و۱۶ ألف ملیار دولار من اجل مواجهة فايروس كورونا حيث بلغ مجموع ما تم انفاقه ۲۴ ألف ملیار دولار دون أية نتيجة، مشددا على أن ذلك لم يسفر سوى عن دمار الطبقة المتوسطة في اميركا.

الجدير بالذكر أن الرئيس الاميركي السابق «دونالد ترامب» قد اعترف في وقت سابق بأن بلاده هي التي انشأت عصابة داعش وضلوع المسؤولين الاميركان في تأسيسها.

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