وثائق مسربة: أوكرانيا خططت سرا لقصف القوات الروسية في سوريا

إسقاط هذا ينطبق على ما نقلته صحيفة 'واشنطن بوست' الأميركية عن وثائق سرية مسربة؛ تفيد بأن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أعدت مخططا سريا لتنفيذ هجمات ضد القوات الروسية في سوريا بمساعدة كردية، وان قوات سوريا الديمقراطية، سعت للحصول على تدريب وأنظمة دفاع جوي، واشترطت ضمان بقاء دورها في دعم العمليات الأوكرانية سريا.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الرئيس الأوكراني أمر بتوقيف المخطط السري أواخر العام الفائت؛ غير أن الوثائق المسربة تشرح كيف خططت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ هجمات على القوات الروسية في سوريا، بشكل لا يورط الحكومة الأوكرانية بشكل مباشر.

يأتي ذلك بالتزامن مع طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ التعجيل بضم بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو). وطلب من الأمين العام للحلف المساعدة حتى تتمكن كييف من تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى.



وقال زيلينسكي: "قمة الناتو في فيلنيوس عاصمة لتوانيا يمكن أن تصبح تاريخية. من المهم أن تتلقى أوكرانيا خلالها الدعوة المناسبة للانضمام إلى هذه المنظمة".

أمين عام حلف شمال الاطلسي الذي حط في كييف في زيارة غير معلنة أكد أن أولوية الحلف تتمثّل بضمان تغلّب أوكرانيا في الحرب على روسيا. وقال ينس ستولتنبرغ: "إن مستقبل أوكرانيا هو داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مستقبل أوكرانيا في الناتو. جميع الحلفاء متفقون على ذلك".

لكن ألمانيا اعتبرت ان الوقت ليس مناسبا لأعضاء الناتو لاتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في التحالف. وقال بوريس بيستوريوس - وزير الدفاع الألماني: "الباب مفتوح قليلا، لكن هذا ليس الوقت المناسب لتقرير ذلك الآن، لا يمكن مناقشة هذا الخيار بجدية وسط الحرب التي شنتها روسيا قبل اربعة عشر شهرا".

وفي سياق الدعم الغربي المتواصل لكييف وبعد أن أعلن البيت الأبيض الأربعاء عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا؛ تعتزم الدنمارك وهولندا شراء اربع عشرة دبابة من طراز ليوبارد اثنين بقيمة 165 مليون يورو لتقديمها على سبيل التبرع إلى أوكرانيا.