الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣
١١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية الصين: لن نقدم 'أي تنازلات' بشأن تايوان

وزير خارجية الصين: لن نقدم 'أي تنازلات' بشأن تايوان
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، أن الصين لن تقدم أي "تنازلات" بشأن تايوان، مشيرًا إلى "أننا نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي، الذي يستند إلى قواعد وتحاول من جانب واحد، تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه".

العالم- أسيا

وشدد في منتدى دبلوماسي في شنغهاي، أن "هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة" منتقدًا "تعريف" الوضع القائم من قبل الغربيين الذي يرون أنه يعني "انتهاك السيادة الصينية".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وقام الجيش الصيني بمناورات استمرت ثلاثة أيام حول الجزيرة في وقت سابق من نيسان، ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، والرئيسة التايوانية تساي إينغ وين، التي تنتمي إلى حزب استقلالي.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية وبعض الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، تعتبره تهديدًا لوحدة أراضيها.

روابط ذات صلة

الخارجية الصينية: لا يحق لأي دولة التدخل في العلاقات بين روسيا والصين

الجيش الصيني يعلن ’التأهب العالي’

اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في اليابان لبحث 'تايوان وأوكرانيا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبرز ما بحثه الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي في مكالمة هاتفية

وزير خارجية الصين: لن نقدم 'أي تنازلات' بشأن تايوان

مزارع الأرز في شمال إيران

الجيش الإيراني لديه القدرة على القيام بعمليات بطائرات مسيرة ضد أهداف بعيدة

خطيب جمعة طهران: أميركا عجزت عن حل الأزمة الداخلية للكيان الصهيوني

ستولتنبرغ: الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في الحرب