وزير خارجية الصين: لن نقدم 'أي تنازلات' بشأن تايوان

العالم- أسيا

وشدد في منتدى دبلوماسي في شنغهاي، أن "هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة" منتقدًا "تعريف" الوضع القائم من قبل الغربيين الذي يرون أنه يعني "انتهاك السيادة الصينية".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، منذ انفصالها بعد الحرب الأهلية الصينية في 1949.

وقام الجيش الصيني بمناورات استمرت ثلاثة أيام حول الجزيرة في وقت سابق من نيسان، ردا على اجتماع في الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، والرئيسة التايوانية تساي إينغ وين، التي تنتمي إلى حزب استقلالي.

وتنظر الصين باستياء إلى التقارب الجاري في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية وبعض الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة، تعتبره تهديدًا لوحدة أراضيها.