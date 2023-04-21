الجيش السوداني يعلن مرحلة تطهير 'بؤر وجود المتمردين' حول العاصمة

العالم- أفريقيا

وقال بيان بهذا الصدد "لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة، التي زرعتها في عقلهم الجمعي، تصرفات مجموعات المليشيا المتمردة في الشوارع، والارتكازات [الحواجز]، التي أقاموها في مناطق متفرقة، مارسوا فيها أبشع أنواع سوء المعاملة".

وأضاف البيان: "تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي، إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة".

وتابع بيان الجيش السوداني "نهنئ شعبنا بعيد الفطر، الذي صادف أوضاعا استثنائية؛ ونؤكد أنها ستنجلي بتكاتف الجيش والشعب".

وصباح اليوم الجمعة، وافقت قيادة الدعم السريع في السودان على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت السودان.

جاءت هذه الهدنة تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة عنيفة وواسعة النطاق، منذ السبت الماضي، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.

ورغم إعلان هدنة لمدة 24 ساعة منذ مساء الأربعاء، إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.