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مراسل العالم: رئيس الامم المتحدة في السودان يدعو طرفي النزاع الى وقف اطلاق النار وتوفير ممرات امنة خلال عيد الفطر المبارك

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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