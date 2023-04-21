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السلطات اللبنانية ترحل حوالي 50 سوريا إلى بلادهم

السلطات اللبنانية ترحل حوالي 50 سوريا إلى بلادهم
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤولون أمنيون أن السلطات اللبنانية رحلت نحو 50 سوريا خلال أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم.

العالم- لبنان

وقالت مصادر عسكرية وأمنية إن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع دمشق مشيرة إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل مئة دولار عن كل شخص.

وبحسب السلطات يوجد حوالى مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية أكثر من ثمانمئة ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. ومنذ العام الفين وتسعةعشر، يشهد لبنان أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في التاريخ الحديث، وفقا للبنك الدولي.

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