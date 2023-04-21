اعتداءات للمستوطنين بالضفة المحتلة في أول أيام عيد الفطر

العالم- فلسطين

واقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا القرية، وأغلقوا المدخل الشرقي لها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والأعيرة المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا صد الاقتحام.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، منطقة “الحفيرة” جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة وأدت فيها طقوسا تلمودية بحماية جيش الاحتلال.