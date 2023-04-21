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وزير الدفاع الأمريكي: الجيش الامريكي يتطلع إلى توفير أكبر قدر ممكن من الخيارات بشأن السودان بما في ذلك إجلاء محتمل

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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