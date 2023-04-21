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إصابات باقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر في الخليل

إصابات باقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر في الخليل
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه منازلهم في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

العالم- فلسطين

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، أن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “عصيدة”، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، باتجاه منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا".

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة، ومنعت المواطنين من التنقل.

ومنذ صباح اليوم الجمعة، تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين دون أي مراعاة لحلول أول أيام عيد الفطر.

ففي وقت سابق اليوم، نفذ المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا القرية، وأغلقوا المدخل الشرقي لها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والأعيرة المطاطية خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين الذين حاولوا صد الاقتحام.

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