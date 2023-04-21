الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية

العالم- سوريا

ونقلا عن وكالة "سانا" السورية تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقيات من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومن الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، والرئيس آلان غاغلويف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، تمنوا فيها لسيادته دوام التوفيق لما فيه صالح السوريين، وللشعب السوري المزيد من الخير والتقدم..

كما تلقى الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.