الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بمناسبة عيد الفطر ...

الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية

الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الجمعة عدداً من برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

العالم- سوريا

ونقلا عن وكالة "سانا" السورية تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقيات من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومن الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، والرئيس آلان غاغلويف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، تمنوا فيها لسيادته دوام التوفيق لما فيه صالح السوريين، وللشعب السوري المزيد من الخير والتقدم..

كما تلقى الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

روابط ذات صلة

بالصور.. الرئيس السوري يصلي العيد في رحاب جامع الرئيس الراحل حافظ الأسد

الرئيس الاسد يهنئ قوات سوريا المسلحة بحلول عيد الفطر السعيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الجمهورية يدعو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن لزيارة طهران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 21-04-2023

الاحتلال يقرر هدم منزلي الشهيد الخواجا والأسير الطويل

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 21-04-2023

'المندلاوي' يقدم التهنئة للشعب العراقي بعيد الفطر المبارك

بعد اتهامات بالتجسس.. 'تيك توك' متهم بدفع المراهقين للانتحار