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رئيس الجمهورية يدعو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن لزيارة طهران

رئيس الجمهورية يدعو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن لزيارة طهران
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أوردت وكالة الانباء اليمنية ان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط، "تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي".

العالم _ إيران

واضافت وكالة الأنباء اليمنية "هنأ الرئيس الإيراني من خلال الاتصال، القيادة والشعب اليمني بحلول عيد الفطر المبارك.. معربا عن أحر التعازي للقيادة والشعب اليمني واسر ضحايا حادث التدافع الأليم".

وأعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن الأمل في إنهاء الحصار على اليمن وتوقف الحرب وعدم التدخل في الشؤون اليمنية، مؤكدا أن الشعب اليمني هو الذي يقرر مصيره.

كما أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه لزيارة اليمن والالتقاء بالقيادة والشعب اليمني .. داعيا، أخيه الرئيس مهدي المشاط لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه أبدى الرئيس المشاط رغبته بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية البلد الكريم والشعب العريق.. مهنئا أخيه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على النجاحات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة.

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رئيس الجمهورية يدعو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن لزيارة طهران

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