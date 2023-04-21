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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يدعو في اتصال هاتفي رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط الى زيارة ايران

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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