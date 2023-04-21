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أمير عبداللهيان يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير عبداللهيان يهنئ نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك في برقيات ارسلها اليهم، كما تلقى امير عبداللهيان برقيات تهنئة من عدد من نظرائه في هذه المناسبة المباركة.

العالم _ إيران

واعتبر الوزير امير عبداللهيان في هذه البرقيات المنفصلة ، عيد الفطر المبارك ، احتفالا بالشكر على شهر من الطاعة والعبادة وصلة الاخوة والصداقة وتوحيد أصوات المسلمين من اجل تحقيق الاهداف الاسلامية الكبيرة.

كما اكد وزير الخارجية الايراني في هذه البرقيات التي بعثها الى نظرائه في الدول الاسلامية على ضرورة تعاضد قادة دول الاسلامية في دعم التضامن الاسلامي وتطوير المجتمعات الاسلامية.

هذا وقد تلقة امير عبداللهيان برقيات تهنئة من نظرائه في الاردن وليبيا والامارات وقيرغيزيا والعراق واندونيسيا وباكستان وقطر والكويت وعمان وطاجيكستان واوزبكستان والجزائر والسعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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