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دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني

دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

تحدث السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي، اليوم الجمعة، عن موقف الأمريكيين الساعي لتأجيج حدة الصراع في أوكرانيا وعدم إيقافه.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال شاي في مقابلة مع قناة "إل إس أي" الفرنسية: "من الضروري أن تهتم جميع أطراف النزاع وتمتلك الرغبة في بدء حوار".

والآن نرى أن القيادة الروسية لديها رغبة في بدء المفاوضات، كما أعرب الجانب الأوكراني عن رغبته في التفاوض.

وأضاف شاي: "ولكن يبدو لي أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب، وأن أعضاء الناتو يواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة".

وتبادل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال لقائهما في العاصمة الصينية بكين، في 14 نيسان/ أبريل، وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية.

واتفق الرئيسان على أن الحل العملي الوحيد هو الحوار والمفاوضات، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني.

وقال شي ولولا إنه يجب تشجيع ودعم كل الجهود التي ستساعد على حل الأزمة سلميا، ودعوا المزيد من الدول إلى القيام بدور بناء للتوصل إلى تسوية سياسية، وقررا الحفاظ على التواصل في هذا الصدد.

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دبلوماسي صيني يكشف رفض أمريكا وقف النزاع الأوكراني

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