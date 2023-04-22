العالم – إنقلاب الصورة

وحدة الجبهات التي ظهرت في الرد على اقتحامات الأقصى أخافت الاحتلال.. و تآكل قدرة الردع الصهيونية مقابل تعاظم قوة محور المقاومة.. أين كنا وأين أصبحنا؟

وهذا الكلام ينطبق على الكيان الصهيوني الذي كان يرعد ويزبد ويجتاح دول ويدمر ويقتحم ويعتقل دون حسيب أو رقيب.. اليوم ما الذي تغير؟

الذي تغير هو أن هذا الكيان بات يخاف.. الكيان الذي كان يتحدث عن مناورات كل جمعة وجمعتين.. ويريد أن يحاكي كل الجبهات.. ويريد أن يقتحم كل الدول ويضرب الدول.

حين كنا نسمع عن الجهوزية والإمكانيات والقدرة اللوجستية والتسلحية عند العدو الإسرائيلي والمناورات وحرب شاملة وإلى آخره.. كنا نسمع كل يوم تهديد و وعيد.. كل يوم كان يطلع نتنياهو وغير نتنياهو و رئيس الأركان الصهيوني بأن نريد أن نضرب.. نريد أن نفعل.. إذا صار أي شيء من لبنان أو أي شيء من إيران أو أي شيء من العراق أو من غزة.. نريد أن نعمل العمايل.. فهذا كله كان في زمن الغطرسة الصهيونية.

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