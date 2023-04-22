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حميدتي يبحث مع غوتيريش الوضع في السودان

حميدتي يبحث مع غوتيريش الوضع في السودان
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه بحث مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع الحالي في البلاد على خلفية الهدنة المعلنة.

العالم - افريقيا

وكتب محمد حمدان دقلو، في تغريدة على تويتر: "اليوم (السبت) تلقيت مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتم خلالها التطرق إلى كافة المشاكل المتعلقة بالأزمة الحالية، على خلفية الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل تنقلهم لتلقي كل مساعدة ممكنة".

وذكر قائد قوات الدعم السريع، أنه شدد مع الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي، وخاصة العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاف: "نشكر غوتيريش على رغبته واهتمامه بالأمن والاستقرار في السودان. ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدة للتخفيف من الآثار السلبية على شعبنا".

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

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