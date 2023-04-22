الشعب الايراني هزم الاعداء قبل الآن وسيهزمهم بعد الآن ايضا

العالم - إيران

وفي خطبة صلاة العيد أكد قائد الثورة الاسلامية ن الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية في مجتمعاتنا وبلداننا ولجأوا اليوم الى التضليل والكذب.

وصرح آية الله السيد خامنئي ان الشعب الايراني قد هزم الاعداء قبل الآن وسيهزمهم بعد الآن ايضا.

وأشار سماحته، الى الهزيمة العسكرية للاميركيين والاعداء في افغانستان والعراق قائلا ان الاعداء قد غيروا نمطهم بعد هذه الهزائم والان يلجأون الى تدبير المؤامرات والدسائس وإذلال الشعوب، لمواصلة تنفيذ مؤامراتهم.

كما شدد آية الله خامنئي على أنه يجب التركيز على حل المشاكل الأساسية وعدم الالتهاء بالهوامش.

كما دعا قائد الثورة الاسلامية الشعب الإيراني إلى حفظ وحدته.

وشدد قائد الثورة على أن الاعداء كانوا في السابق يتغلغلون في البلدان عبر قوتهم الاستعمارية لكن هذا التكتيك أصبح عديم الجدوى الآن وقد تيقن بأنهم غير قادرين على فعل شيء بالقوة العسكرية ولذلك عمدوا الى تغيير استراتيجيتهم.

يتبع...