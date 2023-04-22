الشيخ قبلان: نحتاج إلى رئيس وطني قوي لا يُباع بالمزاد العلني

العالم_لبنان



و اشارالى أنّ بلدنا في القعر والانهيار متعمّد فيه، والمشروع الدوليّ له أيادٍ داخلية خطيرة وبعض السفارات تحوّلت الى غرف عمليات ومفوضيّة اللاجئين تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات، لافتًا الى أنّ واشنطن تعمل على طبخة تريد منها أن يُصبح لبنان بلد نزوح وفوضى منظمة وخريطة حرب أهليّة وتجمعات ارهابية، والخطر يمرّ بدمج النازحين وهذا الدمج يعني نهاية لبنان.

ورأى الشيخ قبلان أنّ لبنان ليس ضعيفًا بالخيارات، والحل بالتلاقي والشراكة لانتشال الدولة من الفراغ، واي قطيعة سياسيّة بسياق خرائط طائفيّة وجداول دولية ستأخذنا نحو حرب أهليّة لن يربح فيها المشروع التقسيمي ولن يتقسّم لبنان حتى لو كلّف ذلك حربًا أهليّة، مؤكدًا واعتبر أنّ "مصلحة الجميع بتسوية سياسيّة تحفظ الدولة ومشروعها، ولعبة الحصار والانهاك الاقتصاديّ ليست حتمًا لصالح واشنطن، ومشروعها الاقليمي والمنظمات غير الحكومية ما هي الا مجموعات ارتزاقيّة.