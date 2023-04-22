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الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج خلال الساعات الماضية عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر خاصة من ريف اليعربية أن الاحتلال الأمريكي أخرج على دفعات رتلاً من 34 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، إضافة إلى 40 ناقلة أخرى مغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.

وأخرج الاحتلال الأمريكي في الحادي عشر من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 77 آلية، بينها 32 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية، إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال إلى الأراضي العراقية.

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