الشيخ يزبك: أمام التغيرات في العالم والمنطقة علينا أن نحافظ على المقاومة

العالم_لبنان



و اعرب عن أننا اليوم نتغلب على إهمال الدولة وعلى عدم عناية الدولة وعلى فقد الدولة والسلطة التي لا أثر لها في حياتنا، والاوضاع تزداد بؤسًا بعد بؤس في الواقع الاجتماعي، لذلك نستطيع أن نتغلب عبر مدّ يد العطاء إلى بعضنا البعض لنبني مجتمعًا لا ينهار أمام اي عاصفة من العواصف.

وخلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإمام علي (ع) بمدينة بعلبك شرق لبنان تابع الشيخ يزبك: لذلك نناديهم لكي يجتمعوا ويلتقوا ليحموا حقوق هذا الوطن وحقوق المواطن، فلبنان ليس عاجزًا، وفيه كل مقومات الدولة ولكن هناك من يتسلّط على هذا الوطن، ويجب أن يجتمعوا ويلتقوا لانتخاب رئيس جمهورية يخرج لبنان من الفراغ، ومن هناك تنطلق المسيرة لتشكيل حكومة، لتحيا المؤسسات التي نحلم بها لبناء دولة قوية عزيزة يكرم فيها المواطن"، مؤكدًا على "دور المقاومة، واليوم هو يوم عيد المقاومين الذين يقاومون العدو للحفاظ على هذا الوطن ويقاومون أعداء الله من أجل حصانة أهلهم وأعراضهم ومن أجل ما يخططه الآخرون، اليوم يرابطون على الحدود لمواجهة العدو الإسرائيلي ولمواجهة كل المخططات.

وأضاف: هذا اليوم هو يوم الجرحى، يوم الشهداء، يوم العوائل الذين لبّوا النداء لأجل مواجهة المتآمرين علينا، هذه المقاومة هي الوصية الأساس لسيد المقاومة فعلينا أن نحافظ عليها بمقاومة مسلحة فكرية اجتماعية ثقافية.