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بالفيديو.. صباح عيد الفطر في مدينة أهواز الإيرانية

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

احتفلت جماهير من الشعب الإيراني كسائر شعوب البلدان الإسلامية بعيد الفطر أو "جشن رمضان" كما يسمى بالفارسية، وهو أحد أكبر عيدين للمسلمين حول العالم. كما احتفل مواطنو منطقة زوية بمدينة أهواز حلول شهر شوال بطريقتهم الخاصة ضمن أجواء من البهجة والسرور وبعد شهر قضوه في طاعة الرحمن وعبادته.

العالم - إيران

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بالفيديو.. صباح عيد الفطر في مدينة أهواز الإيرانية

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