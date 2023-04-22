وزيرا خارجية إيران والإمارات يتصلان هاتفياً ويؤكدان على تطوير العلاقات

العالم - إيران

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين أمير عبداللهيان، خلال محادثات هاتفية اليوم السبت مع نظيره الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زياد آل نهيان، انه لا توجد أية قيود امام تطوير العلاقات بين البلدين.

وهنا وزيرا خارجية ايران والامارات في هذا الاتصال الهاتفي، حلول عيد الفطر السعيد، وبحثا القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.



يذكر انه عقب الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية في بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، وصف وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي في 11 ابريل / نيسان مع أمير عبداللهيان، هذا التطور بأنه أمر إيجابي ومفيد للمنطقة، ودعا نظيره الايراني لزيارة الامارات.

من جانبه ابلغ رئيس السلك الدبلوماسي الايراني نظيره الإماراتي أنه لا توجد أية قيود امام التطوير الشامل للعلاقات الثنائية.



يذكر ان أمير عبداللهيان، هنأ مساء أمس في رسائل منفصلة وزراء خارجية الدول الإسلامية بحلول عيد الفطر، كما هنأ وزير خارجية الإمارات نظيره الايراني بهذه المناسبة.



وأكد وزيرا خارجية إيران والإمارات في هذه المحادثات الهاتفية على أهمية تطوير التعاون قدر الإمكان، بما في ذلك بين القطاعين الخاصين في البلدين.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، في معرض إشارته إلى المصالح المشتركة لإيران والإمارات في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، على الفرص المختلفة للتعاون المشترك.



وبشأن الوضع الجديد في المنطقة، قال وزير خارجية الإمارات العربية: إنه في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تعزيزًا للتعاون في المنطقة ، بما في ذلك العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية والأوضاع الجديدة في سوريا.



ودعا وزيرا خارجية الإمارات وايران بعضهما البعض لزيارة أبوظبي وطهران.



كما أجرى أمير عبداللهيان مؤخرا محادثات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن.



يذكر أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني كان زار دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس / آذار الماضي.