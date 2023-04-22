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نقطة تواصل

شاهد.. دعوة العلامة الغريفي وتعليقات نشطاء البحارنة

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

حلقة جديدة من برنامج "نقطة تواصل" لتسليط الضوء على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي كافة، ويركز على امل شعب البحرين ان يكون العام المقبل في عيد الفطر السعيد قد لملم جراحاته كما يتمنى الشعب البحريني بمختلف اطيافه وفئاته وانتماءاته السياسية.

وبما انها اجواء عيد، والعيد يعني يجب ان يكون فاتحة وبادرة خير للافراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وحتى كل المعتقلين ولم شمل كل العوائم في البحرين، لذلك كانت الدعوة الى مؤسسة الحكم من السيد العلامة عبدالله الغريفي، الذي قال ان الاعياد توقظ الامال الكبيرة وتوقظ المحبة والتآلف، وتوقظ التراحم والتسامح والهناء وتوقظ الخير والصلاح، وتوقظ البذل والعطاء، وتوقظ العزائم والهمم.

دعوة العلامة الغريفي لاستغلال اجواء عيد الفطر المبارك لتكون بادرة حسن نوايا للافراج عن كل المعتقلين السياسيين ولم شمل العوائل، واستغلال هذه الفرصة لعودة البحرين لكي تعيش الايام الجميلة التي كان وعد بها رأس النظام ملك البحرين.

تابعوا المزيد من التفاصيل من تعليقات نشطاء البحرين في سياق الفيديو المرفق..

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نقطة تواصل شاهد.. دعوة العلامة الغريفي وتعليقات نشطاء البحارنة