شاهد.. دعوة العلامة الغريفي وتعليقات نشطاء البحارنة

وبما انها اجواء عيد، والعيد يعني يجب ان يكون فاتحة وبادرة خير للافراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وحتى كل المعتقلين ولم شمل كل العوائم في البحرين، لذلك كانت الدعوة الى مؤسسة الحكم من السيد العلامة عبدالله الغريفي، الذي قال ان الاعياد توقظ الامال الكبيرة وتوقظ المحبة والتآلف، وتوقظ التراحم والتسامح والهناء وتوقظ الخير والصلاح، وتوقظ البذل والعطاء، وتوقظ العزائم والهمم.

دعوة العلامة الغريفي لاستغلال اجواء عيد الفطر المبارك لتكون بادرة حسن نوايا للافراج عن كل المعتقلين السياسيين ولم شمل العوائل، واستغلال هذه الفرصة لعودة البحرين لكي تعيش الايام الجميلة التي كان وعد بها رأس النظام ملك البحرين.

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