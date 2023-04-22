حكومة نتنياهو.. وتوسيع الاستيطان

ونشرت بلدية الاحتلال مخططا جديدا يوسع البناء في قطعِ الأراضي الواقعة في مستوطنة “جفعات همتوس” من 300 إلى 1500 وحدة استيطانية.

لتسليط الضوء اكثر على هذا الموضوع حاور برنامج "البوصلة" الذي يبث على قناة العالم الضي: راسم عبيدات كاتب ومحلل سياسي ليجيب عن الاسئلة التالية:



1- لماذا اصدرت حكومة نتنياهو هذا التقرير الان؟

2- هل تحاول مغازلة المستوطنين عبر هذه القرارات بهدف دفعهم لعدم التظاهر ضد مشروع التعديل القضائي؟

3- قرار الاستيطان هذا هل من الممكن ان يوتر الاوضاع في الاراضي المحتلة؟

4- ماهو رد فعل السلطة الفلسطينية عليه وكيف ستتعامل معه؟



المحور الثاني: الأسرى الفلسطينيين.. وصراع الموت في السجون

الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون ازمات صحية متتالية ما يوجه اصابع الاتهام لكيان الاحتلال بمحاولة اغتيالهم عبر حقنهم بالامراض السارية والخطيرة، او الاهمال الطبي المتعمد للاسرى المصابين بالامراض المزمن، او تجاهل اضراباتهم عن الطعام حتى يدخلوا في اوضاع صحية صع.

وحذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية من أن الوضع الصحي للأسيرين وليد الدقه وخضر عدنان وصل مرحلة الخطر، مؤكدة من أن إصابتهما بأي مكروه من الممكن أن يفجر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.

حاورت قناة العالم الضيف الثاني ياسر مزهر مسؤول مؤسسة مهجة القدس للاسرى والمحررين وسألته الاسئلة التالية:



1- في البداية هل تضعنا في اخر التفاصيل حول الحالة الصحية للاسيرين؟

2- كيف تقرؤون تحذيرات هيئة الاسرى من ان اصابة الاسيرين باي مكروه قد يفجر الاوضاع في الاراضي المحتلة؟

3- هل من الممكن ان نرى عمليات للمقاومة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل بهدف الضغط على الاحتلال بملف الاسرى؟

4- ملف الاسرى بشكل عام هل يمكن ان تذهب به السلطة الفلسطينية الى المنظمات الدولية؟

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