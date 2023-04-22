الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه في سجون الاحتلال

العالم-فلسطين

وكانت شرعت عائلة الأسير الشيخ خضر عدنان، في اعتصام مفتوح، الخميس، على دوار المنارة وسط رام الله؛ للمطالبة بإنهاء اعتقاله في سجون الاحتلال.

وأكدت العائلة على لسان زوجته، رندة موسى، أنها ماضية في الاعتصام المفتوح على دوار المنار حتى إحداث خرق في قضية الأسير الشيخ عدنان.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.