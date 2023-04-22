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الشيخ قاووق: عيدنا الأكبر يوم انتصارنا الأكبر وإنه لقريب

الشيخ قاووق: عيدنا الأكبر يوم انتصارنا الأكبر وإنه لقريب
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أشار عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق الى اننا "نعايد عوائل الشهداء لأنهم هم من حفظوا أعيادنا بتضحياتهم وعطاءاتهم".

العالم-لبنان

كلام الشيخ قاووق جاء خلال زيارة التهنئة في عيد الفطر لعائلة الشيخ راغب حرب في جبشيت يرافقه مسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، إمام بلدة جبشيت الشيخ عبد الكريم عبيد، بحضور فاعليات البلدة.

وأضاف: "لبيوت شهدائنا وعوائلهم الفضل علينا جميعًا لأنهم شقوا طريق الانتصار وعبدوا طريق الكرامة"، مضيفًا "كما صنع الشهداء الانتصارات في لبنان وصنعوا منعته وهيبته سيصنعون الانتصارات في فلسطين ويعيدون الحق إلى أهله"، مؤكدًا أنّ "المقاومة ستبقى صانعة لأعيادنا وأعراسنا وستبقى السلاح الذي يهزم العدو ويكسر طغيانه وجبروته".

وختم الشيخ قاووق: "عيدنا الأكبر يوم انتصارنا الأكبر وإنه لقريب أكثر من أي زمن مضى".

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