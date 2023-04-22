بالفيديو.. معارك ضارية في الخرطوم رغم الهدنة والاتصالات الدبلوماسية

العالم - السودان

معارك عنيفة في وضح النهار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، ليتكرر السيناريو المعتاد وتبادل الاتهامات بخرق الهدنة.

أحياء العاصمة السودانية كانت شاهدة على المعارك، وفي محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، فضلا عن تحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم.

ويأتي هذا وسط دعوات متزايدة إلى هدنة من أجل المدنيين، وإتاحة خروج الأجانب.

هذا الوضع المتأزم استدعى تحذير المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، حيث أكد أن الوضع خطير جدا ولا يمكن للمساعدات أن تصل لمحتاجيها.

في هذه الأثناء تكثفت الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لإسكات المدافع، وقال وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن إنه يبدو واضحا أن الاشتباكات مستمرة وأن الثقة معدومة بين أطراف النزاع، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنه بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار ليس من الآمن في الوقت الراهن أن تجري الحكومة الأميركية إجلاءً منسقا.

إثر ذلك سارعت قوات الدعم السريع التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني إلى الإعلان عن استعدادها لفتح جميع المطارات أمام حركة الملاحة الجوية جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام.

وقال قائدها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي إنه تلقى مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة آنتونيو غوتيريش.

وأكد حميدتي في منشور على فيسبوك ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الانساني والطبي، لا سيما موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.

أما قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وفي أول ظهور له منذ بدء القتال أعلن أن القوات المسلحة عازمة على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان.

وقال البرهان في تصريح متلفز: "إننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد، وفيما يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني."

وفيما لقي المئات حتفهم حتى الآن تسارع أعداد كبيرة من السودانيين وغالبيتهم من النساء والأطفال من أجل الفرار، وذكرت الأمم المتحدة أن بين 10 آلاف إلى 20 ألف شخص توجهوا إلى تشاد المجاورة، وبات السودان الذي يعتمد على المساعدات الغذائية على شفا كارثة إنسانية حسب وصف الأمم المتحدة.

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