بالفيديو.. صلاة عيد الفطر في طهران بأجواء إيمانية وعبق روحاني

العالم – إيران

منذ ساعات الفجر الأولى شرع مصلى الإمام الخميني في مركز العاصمة الإيرانية طهران أبوابه أمام المصلين.. فتقاطرت الجماهير من كل حدب وصوب لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال أحد المصلين لمراسنا: "من دواعي سروري أننا نقف ثانية في صفوف صلاة العيد بعد التخلص من جائحة كورونا، فقد اشتقنا لهذه الأجواء المفعمة بالتقرب إلى الله جل وعلا."

وقال مصل آخر: "نبارك عيد الفطر المبارك لجميع الأمة الإسلامية، خاصة وأن هذا العام نشهد المزيد من الوحدة بين أبناء أمتنا الإسلامية، حيث أن الدول باتت تنحو نحو المصالحة وحلحلة مشاكلها."

الصفوف المرصوصة للمصلين ملأت الأفق في مصلى الإمام الخميني، لا بل حتى الشوارع المتاخمة به.

أمّ قائد الثورة الإسلامية آيةالله السيدعلي خامنئي صلاة العيد بعد غيبة طويلة عنها، وسط أجواء إيمانية وعبق روحاني.

فبعد ثمان سنوات من القطيعة التي تسببتها الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا، وبعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك المليونية في العاصمة الإيرانية طهران إرتقى قائد الثورة الإسلامية آيةالله السيدعلي خامنئي منبر العيد.

آيةالله السيدعلي خامنئي أكد أن الشعب الإيراني يقض و واع، مؤكدا أنه سيفشل مخططات الأعداء كما في السابق.

وقال قائد الثورة الإسلامية إن الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية، ولذلك لجأوا إلى التظليل.

وصرح سماحته بالقول: "في السابق كان المستعمرون يدخلون البلدان الإسلامية بالقوة العسكرية ويحتلونها، لكن هذا التكتيك أصبح اليوم عديم الجدوى، وأدرك أعداء الإسلام بعجز القوات العسكرية، وهذا ما جربتة أميركا مؤخرا في أفغانستان والعراق، ورأت بأن القوة العسكرية عاجزة عن فعل شيء."

وأكد سماحته على ضرورة التركيز على حل المشاكل الأساسية وعدم الالتهاء بالهوامش، مشددا على ضرورة أن يحافظ الشعب على وحدته.

واعتبر آيةالله خامنئي أن يوم القدس العالمي هذا العام هو يوم مقارعة الشعب الإيراني الذي سدد ضربة ماحقة للعدو.

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