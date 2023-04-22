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رويترز: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يقول إن الجميع خاسر في هذه الحرب ويجب أن نجلس جميعا لإنهاء هذا الوضع

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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