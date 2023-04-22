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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قوات الدعم السريع في السودان: سيطرنا على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها ودمرنا 10 مركبات وقتلنا العشرات في معارك بالخرطوم بحري
القوات المسلحة السودانية: يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية ونسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أسرع وقت للقضاء علي معاناة شعبنا
القوات المسلحة السودانية: محاولات يائسة للمتمردين بدفع المزيد من القوات المندحرة إلى الخرطوم وتتعامل معها القوات المسلحة بالحسم اللازم
القوات المسلحة السودانية في بيان: أخمدنا التمرد وخلصنا السودان من أكبر مشروع إنتهازي في تاريخ البلاد
حماس: اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة تخط جديد للخطوط الحمراء وإمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها خاصة المسجد الأقصى
الخارجية السورية: سورية تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً
الخارجية السورية: سورية تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري لقيامها بدور القراصنة وقطاع الطرق
الخارجية السورية تصف استمرار نهب قوات الاحتلال الأمريكي للنفط والثروات السورية تصرفات تتسم باللصوصية وتتناقض مع القانون الإنساني الدولي
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يؤكد ان سفير ايران لدى اليمن الشهيد حسن ايرلو "كان فذا في كل خدماته وأعماله الصالحة"
وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الاسلامية عزمها على تزويد قوات حرس الثورة الإسلامية بأكثر المعدات تطورا
الخارجية السورية: سورية تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري لقيامها بدور القراصنة وقطاع الطرق
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.